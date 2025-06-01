Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Haziran 2025 19:25
Görev belgesi ile eş durumu

Arkadaşlar sağlık bakanlığındayim eşim öğretmen ben iller arası başvuru yapacağım bizim göreve başlama derken öğretmenlerin mazeret atamasına geç kalıyoruz ama sonuçlar temmuz 20 sinde açıklanır ise başlamam Ağustos sonu şimdi ben görev yeri belgesi ile eş durumu yaptırabilir miyim


Datdiriditdit
Memur
01 Haziran 2025 19:56

Eşinizin başvurusu için sizin Atama kararnamenizin çıkmış olması yeterli. önceki yılların atama kılavuzu kararnemeyle başvuru yapılabileceğini söylüyordu yine durumun değişmeyeceğini düşünüyorum


bahçesaray
Şef
01 Haziran 2025 19:58
sizin kararname , ön başvurun son günü itibariyla çıkmalı, ve bu kararname üzerinden eşiniz başvurur
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