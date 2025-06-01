Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 20:20
NAS Artık Yılda Bİrden Fazlamı Olucak?

Yer değiştirme talepleri: Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak. İbaresindeki kasıt NAS tayiniyle ilgilimi?

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