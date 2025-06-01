KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 20:24
Pomem Psikiyatrik Muayene

Arkadaşlar Merhaba , 2015 yılında farklı bir şehir de baş ağrısı şikayeti ile " Nöroloji " bölümüne gitmişim . Doktor

"R51 - Baş ağrısı Pskiyatrik muayene" tanısı girişi yapmış ve reçetesine

1 adet ağrı kesici ve 1 adet " laroxyl " isimli ilacı yazmış. ilacın detayına baktığımda baş ağrısı durumlarında da yazıldığı ancak bunun hafif antidepresan özellikli olduğunu yazıyor. Bunun haricinde ne psikiyatri bölümüne gitmişliğim var ne de başka birşey. 10 yıllık bu durum pomem genel sağlıkta bana sorun yaratır mı ?

Bilgi verirseniz sevinirim.

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