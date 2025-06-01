Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 21:20
Açıkta geçen sürenin şarktan sayılması

ieiimemeemmee


Faruk3444
Aday Memur
01 Haziran 2025 21:25
Ohal döneminde Malum konudan dolayı 1,5 yıl açıkta kaldım ve bu süre zarfında herhangi bir ifade vs olmadan geri iade edildim Ohal süresi olmasaydı 3 ay içinde geri iade olmamız gerekiyordu ve atama yer değiştirme yönetmeliğini göre de bu süre Şarktan sayılıyordu Ohalde bu üç ay açık süresini kaldırdılar ve bu şarktan sayılma ile alakalı bir düzeltme olmadı bu 1.5 yıllık süreyi şarktan saydırabilir miyiz
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