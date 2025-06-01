Görevden Uzaklaştırmada geçen Sürenin 2 .Bölgeden Sayılması

Ohal döneminde Malum konudan dolayı 1,5 yıl açıkta kaldım ve bu süre zarfında herhangi bir ifade vs olmadan geri iade edildim Ohal süresi olmasaydı 3 ay içinde geri iade olmamız gerekiyordu ve atama yer değiştirme yönetmeliğini göre de bu süre Şarktan sayılıyordu Ohalde bu üç ay açık süresini kaldırdılar ve bu şarktan sayılma ile alakalı bir düzeltme olmadı bu 1.5 yıllık süreyi şarktan saydırabilir miyiz

Ohal döneminde Malum konudan dolayı 1,5 yıl açıkta kaldım ve bu süre zarfında herhangi bir ifade vs olmadan geri iade edildim Ohal süresi olmasaydı 3 ay içinde geri iade olmamız gerekiyordu ve atama yer değiştirme yönetmeliğini göre de bu süre Şarktan sayılıyordu Ohalde bu üç ay açık süresini kaldırdılar ve bu şarktan sayılma ile alakalı bir düzeltme olmadı bu 1.5 yıllık süreyi şarktan saydırabilir miyiz