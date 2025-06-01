İcra sırasında yetki kimde

"19/06/1932 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu?nun 81. Madde düzenlemesiyle birlikte yukarıda tüm ayrıntısıyla verilen kanunun gerekçe kısmından da anlaşılacağı üzere anılan yasa maddesi ile ?Zabıta memurları ve muhtarların vazifeleri? başlıklı dördüncü bap haciz bölümü altında hüküm altına alınan kısım öz itibariyle icra müdürü yahut yardımcı ve katiplerinden birinin fiili olarak yapacakları haciz sırasında, haczi yapan memurun lüzum görmesi halinde zabıta memurunun (polis, jandarma, sahil güvenlik) yardımıyla kamu düzeninin önemli bir görünümü olan haciz işleminin yapılması sırasında fiilen haczi yapan memurun emrinde olması ve düzenin sağlanmasına yardımcı olması gerektiği kanunun gerekçesinde açık bir anlatım ile temellendirilmiştir."
Yüzyıl önce yazılmış arkaik bir kanunla gittiğimiz icra görevinde icra memurunun talimatlarına gôre hareket etmek zorundaymışız..
Tabi uygulamada böyle olmuyor. İcra memurları gelip rica minnetle ekip istiyor Polis Merkezlerinden.. Grup Amirleri ekibim yok diye bekletebiliyor...
"19/06/1932 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu?nun 81. Madde düzenlemesiyle birlikte yukarıda tüm ayrıntısıyla verilen kanunun gerekçe kısmından da anlaşılacağı üzere anılan yasa maddesi ile ?Zabıta memurları ve muhtarların vazifeleri? başlıklı dördüncü bap haciz bölümü altında hüküm altına alınan kısım öz itibariyle icra müdürü yahut yardımcı ve katiplerinden birinin fiili olarak yapacakları haciz sırasında, haczi yapan memurun lüzum görmesi halinde zabıta memurunun (polis, jandarma, sahil güvenlik) yardımıyla kamu düzeninin önemli bir görünümü olan haciz işleminin yapılması sırasında fiilen haczi yapan memurun emrinde olması ve düzenin sağlanmasına yardımcı olması gerektiği kanunun gerekçesinde açık bir anlatım ile temellendirilmiştir."
Yüzyıl önce yazılmış arkaik bir kanunla gittiğimiz icra görevinde icra memurunun talimatlarına gôre hareket etmek zorundaymışız..
Tabi uygulamada böyle olmuyor. İcra memurları gelip rica minnetle ekip istiyor Polis Merkezlerinden.. Grup Amirleri ekibim yok diye bekletebiliyor...