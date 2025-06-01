Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 22:23
İcra sırasında yetki kimde

Polis İcraya giderken ki görevi,Yetkisi ve İcra Memurunun kendisini, polisin amiri gibi görmesi.. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?


Küçük polis
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 01:18

İcra iflas kanununda icra memuru senin üstündür. Güvenliğini sağlamak zorundasın. Güvenliğin sağlanması yönünde emir verebilir. Kanun açık ve net. Maalesef...


platon.1
Aday Memur
02 Haziran 2025 01:51

Kanun açık ve net demişsin, yazarmisin bizde bilelim tam olarak hangi madde icra memurunun polisin amiri olarak gösterildiği?

Küçük polis, Bugün

İcra iflas kanununda icra memuru senin üstündür. Güvenliğini sağlamak zorundasın. Güvenliğin sağlanması yönünde emir verebilir. Kanun açık ve net. Maalesef...


Joplu Çoban
Şef
02 Haziran 2025 02:03
icra iflas kanunu 81. madde. Tam hatırlamamakla birlike mahiyetindeki kolluğa emir vermeye yetkilidir. Diyor kardeşim burda icra müdürü veya vekili yetkili olan. Herkes emir veriyor zaten onlarda versin ben alınmıyorum artık şahsen.

Dnzzhan
Aday Memur
02 Haziran 2025 07:45

"19/06/1932 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu?nun 81. Madde düzenlemesiyle birlikte yukarıda tüm ayrıntısıyla verilen kanunun gerekçe kısmından da anlaşılacağı üzere anılan yasa maddesi ile ?Zabıta memurları ve muhtarların vazifeleri? başlıklı dördüncü bap haciz bölümü altında hüküm altına alınan kısım öz itibariyle icra müdürü yahut yardımcı ve katiplerinden birinin fiili olarak yapacakları haciz sırasında, haczi yapan memurun lüzum görmesi halinde zabıta memurunun (polis, jandarma, sahil güvenlik) yardımıyla kamu düzeninin önemli bir görünümü olan haciz işleminin yapılması sırasında fiilen haczi yapan memurun emrinde olması ve düzenin sağlanmasına yardımcı olması gerektiği kanunun gerekçesinde açık bir anlatım ile temellendirilmiştir."

Yüzyıl önce yazılmış arkaik bir kanunla gittiğimiz icra görevinde icra memurunun talimatlarına gôre hareket etmek zorundaymışız..

Tabi uygulamada böyle olmuyor. İcra memurları gelip rica minnetle ekip istiyor Polis Merkezlerinden.. Grup Amirleri ekibim yok diye bekletebiliyor...

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