POLİSİN CEBRİ İCRA YAPILIR İKEN Kİ POZİSYONU VE YETKİLERİ...

Polis İcraya giderken ki görevi,Yetkisi ve İcra Memurunun kendisini, polisin amiri gibi görmesi.. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Polis İcraya giderken ki görevi,Yetkisi ve İcra Memurunun kendisini, polisin amiri gibi görmesi.. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?