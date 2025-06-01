KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 22:38
Pomem ve yüksek lisans

Geçen yaz yüksek lisans programına kaydolmuştum (2024 yazında) yani şuan aktif bir yüksek lisans öğrencisiyim ve pomeme başvurmuştum şuan sözlü mülakatı bekliyorum.Bu durum pomemi kazanmama engel olur mu? Eğer engel olmazsa da pomemi kazanırsam yüksek lisans kaydımı sildirmem gerekir mi?

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