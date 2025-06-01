Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 23:12
Silah ATK'ya gönderilmesi sizde nasıl

Arkadaşlar silahı emanetten ATK Fizik İhtisas Dairesi'ne göndermek istiyoruz. uzmanlık raporu aldırmak için.

Siz bu durumlarda nasıl bir işlem yapıyorsunuz?

yani;

1-Emanetten direkt ATK'ya gönderilmesini mi istiyorsunuz,

2-Emanet mahkeme kalemine gönderiyor siz mi paketleyip gönderiyorsunuz

3-Gelince mahkemeye yani size mi geliyor, emanet çünkü bunu iple sar mühürle vb. garip şeyler isteyebiliyor mahkeme kaleminden. Hayatında eline silah almamış insanlar böyle şeylerle ugrasmak zorunda kalabiliyor.

Kısacası sizdeki süreç nasıl ?

Veya kesin ve net şekilde işleyişi budur yönetmeliği budur diyebilecek bir yiğit var mı ?

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