Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Haziran 2025 23:29
İkm Aday Memurluk Eğitimi?

3+1'e tabi memurluklarda 3 yılın doldurulmasının ardından 1 yıl aday memurluk varmış. Daha öncesinde adaylık süreci yaşayan varmı, eğitim sınav v.s nasıl oluyormuş yazılılardan başarısız olduktan sonra memurluktan ilişiğimiz kesiliyormu cevaplarsanız sevinirim. İyi Forumlar.

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