Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


01 Haziran 2025 23:34
İşi yapamıyorum yardım

Merhaba Ben sözleşmeli personelim ve yeni atandım elektrik teknisyenim ama işi yapamıyorum bilgisayardan çok iyi anlarım ne yaparsam görev yerimi değiştirirler


cevherdudayev1
Daire Başkanı
02 Haziran 2025 01:40

töbe estağfirullah soruya bak yahu ne yaparsam görev yerimi değiştirirler ne yaptılar bütün kurumun tesisatını sana yeniden revizemi edeceksin dediler ufak çaplı arızaları bakıyorsun daha ne istiyorsun ne olarak atandıysan o işi yapacaksın arkadaş ilerde sınav açarlar sende kazanırsın sonra bilgisayar teknisyeni veya teknikeri olursun şartları taşıyorsan

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