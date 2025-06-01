KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 23:45
Parkur sonrası imza atılıyor mu?

Arkadaşlar pomem parkurunda bu dönem 46 sn süre yaptım bitikten sonra kimliğimi alıp çıktım direkt.Acaba yapmam gereken herhangi bir işlem vs var mıydı? Yani imzalamam gereken bir evrak veya almam gereken bir dosya vs, var mıdır yoksa parkur bitince kimliğimizi alıp çıkıyor muyuz direkt?


Bahamen06
Aday Memur
02 Haziran 2025 10:31

Parkura girmeden önce imza attırdılar , parkur bitince sadece kimliğimizi aldık , sen parkuru geçtiysen önemli olan dosya


Dutchvanderlinde
Aday Memur
02 Haziran 2025 12:25

Parkuru geçtim ama dosyamı almadım dosyamı almam gerekiyor muydu?

Bahamen06, Dün

Parkura girmeden önce imza attırdılar , parkur bitince sadece kimliğimizi aldık , sen parkuru geçtiysen önemli olan dosya


Dutchvanderlinde
Aday Memur
02 Haziran 2025 12:26

Ayrıca o anın adrenalininden dolayı imza attım mı hiç hatırlamıyorum ama öyle bişi varsa parkur esnasında masadaki komisyona imza atıyorsak illa atmıyordur sanırım fakat senin kastettiğin ön sağlığa girmeden önce dosyaya attığım imza ise onu attım.

Bahamen06, Dün

Parkura girmeden önce imza attırdılar , parkur bitince sadece kimliğimizi aldık , sen parkuru geçtiysen önemli olan dosya


Bahamen06
Aday Memur
02 Haziran 2025 14:53

Sen parkuru geçtiysen gerisini dert etme dosya onlarda kalıyor kimliğini sana onlar teslim ediyor , geçen kişilerin arasına dosyanı koyuyorlar sonra onlar ankaraya gidiyor , geçtiysen ve kimliğini aldıysan tamam

Dutchvanderlinde, Dün

Ayrıca o anın adrenalininden dolayı imza attım mı hiç hatırlamıyorum ama öyle bişi varsa parkur esnasında masadaki komisyona imza atıyorsak illa atmıyordur sanırım fakat senin kastettiğin ön sağlığa girmeden önce dosyaya attığım imza ise onu attım.


Dutchvanderlinde
Aday Memur
02 Haziran 2025 17:10

Teşekkürler

Bahamen06, Dün

Sen parkuru geçtiysen gerisini dert etme dosya onlarda kalıyor kimliğini sana onlar teslim ediyor , geçen kişilerin arasına dosyanı koyuyorlar sonra onlar ankaraya gidiyor , geçtiysen ve kimliğini aldıysan tamam

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