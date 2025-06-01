Parkur sonrası imza atılıyor mu?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Hayatta olmayan bir sevdiğinize bir not yazsaydınız. 9 kişinin soyadından memnun olmaması 2 herkesin sevdiği senin sevmediğin şeyler 10 Zengin eş arayışı 10 aşk 3 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 Sözlük 3 iki haftada bir banyo yapan insan modeli 5 sözlükte çok puan kazanma hırsı 9 Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar 6
Son Haberler
Editörün Seçimi
2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?3 Haziran Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik Teklifi