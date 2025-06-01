KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Haziran 2025 23:45
Parkur sonrası

Arkadaşlar pomem parkurunda bu dönem 46 sn süre yaptım bitikten sonra kimliğimi alıp çıktım direkt.Acaba yapmam gereken herhangi bir işlem vs var mıydı? Yani imzalamam gereken bir evrak veya almam gereken bir dosya vs, var mıdır yoksa parkur bitince kimliğimizi alıp çıkıyor muyuz direkt?

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