Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


01 Haziran 2025 23:52
Çakılı Kadroda Sağlık Mazereti Tayini

Üniversite hastanesinde çakılı kadrolu olarak çalışmakta olan personel sağlık sorunları sebebi ile sağlık mazereti tayini isteyebilir mi bilgisi olan varsa yardımcı olur musunuz lütfen

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