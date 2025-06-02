Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 00:11
Geçmişe yönelik yıllık izin belgesi düzenlenebilir mi?

geçmişe yönelik yıllık izin belgesi düzenlenir mi? Düzenlenmesi yasal mı? yasal değilse cezai müeyyidesi nedir? bilgi sahibi arkadaşların yorumunu bekliyorum. şimdiden teşekkür ediyorum


Faruk Kıvanç
Aday Memur
02 Haziran 2025 10:46
konu hakkında bilgi sahibi arkadaşların yardımına ihtiyacım var

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
02 Haziran 2025 15:07

Her resmi evrak dys ye yükleniyor günü gününe.Müdürle aranız iyiyse 2 3 gün öncesi için yapabilir ancak.O da ilçe mem müdürü izin verecek.


Faruk Kıvanç
Aday Memur
02 Haziran 2025 15:08
45 gün öncesine yıllık izin verilmiş ise
Memleketinogretmeni, 5 saat önce

Her resmi evrak dys ye yükleniyor günü gününe.Müdürle aranız iyiyse 2 3 gün öncesi için yapabilir ancak.O da ilçe mem müdürü izin verecek.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
02 Haziran 2025 15:23

Siz neden soruyorsunuz bilmiyorum ama bu merak iki sebepten olabilir diye düşünüyorum: ya size geçmişe dönük izin belgesi lazım ya da başka birine geçmişe dönük izin verildi, siz de bunun yanlışlığını bilmek ve mümkünse cezalandırılmasını istiyorsunuz.

Her iki durumda da izinler amirin takdirine bağlıdır. Amir, "ben bu personele şu tarihler arasında izin verdim. Onayını da sehven unutmuşuz, sonradan düzenledim. Personelin o tarihlerde izinli olması benim iznim ve bilgim dahilindedir" diyebilir ve geriye dönük olarak belge imzalayabilir. Eğer online sistem üzerinden belge düzenleniyorsa izin tarihleri geçmişe dönük ama onay tarihi güncel olabilir. Soran olursa da az önce de belirttiğim gibi "ben izin verdim, evrağı da sehven geç hazırladık" diyebilir.

657 sayılı kanunun 103. maddesi:

"Yıllık izinlerin kullanılışı:

Madde 103 ? Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 ? KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer."

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