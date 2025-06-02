Geçmişe yönelik yıllık izin belgesi düzenlenebilir mi?

Siz neden soruyorsunuz bilmiyorum ama bu merak iki sebepten olabilir diye düşünüyorum: ya size geçmişe dönük izin belgesi lazım ya da başka birine geçmişe dönük izin verildi, siz de bunun yanlışlığını bilmek ve mümkünse cezalandırılmasını istiyorsunuz.

Her iki durumda da izinler amirin takdirine bağlıdır. Amir, "ben bu personele şu tarihler arasında izin verdim. Onayını da sehven unutmuşuz, sonradan düzenledim. Personelin o tarihlerde izinli olması benim iznim ve bilgim dahilindedir" diyebilir ve geriye dönük olarak belge imzalayabilir. Eğer online sistem üzerinden belge düzenleniyorsa izin tarihleri geçmişe dönük ama onay tarihi güncel olabilir. Soran olursa da az önce de belirttiğim gibi "ben izin verdim, evrağı da sehven geç hazırladık" diyebilir.

657 sayılı kanunun 103. maddesi:

"Yıllık izinlerin kullanılışı: