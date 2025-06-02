Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 00:11
yıllık izin belgesi
geçmişe yönelik yıllık izin belgesi düzenlenir mi? Düzenlenmesi yasal mı? yasal değilse cezai müeyyidesi nedir? bilgi sahibi arkadaşların yorumunu bekliyorum. şimdiden teşekkür ediyorum

Çok Yazılan Konular

Tatilin gelmesini istemiyorumÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe Problemiİl içi yer değiştirme İptal talebi.Zümre başkanlığı modülüEk dersler bayram sonrasına aksar mı?Bilişim teknolojisi il dışı yardımlaşmaÖğretmenlik mi Müdür Yardımcılığı mı?Yabancı dil sınıfı yerine çoklu yabancı dil sınıfı ..!Ek ders ücreti 350 tl olmalı.

Sözlük

şu an çalan şarkı 3 günün sözü 3 güne bir söz bırak 3 Kulaklığı takmak için telefonun şarjının dolmasını beklemek 4 pratik bilgiler 5 Gibiyim 8 sözlükte tek başına canı sıkılmak 1 mor 2 vodka 1 saygılı insan 3

Son Haberler

65 yaştan emekli öğretmen özel sektörde çalışırsa maaşı kesilir mi?Vali Gül'den sosyal medya uyarısı: Devlet sosyal medyadan yönetilmez2 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıklarıKardeşliğe Vesile KurbanKurban Bereketini Kardeşlerimize Ulaştırıyoruz!

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.