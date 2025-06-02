Açıkta Kalınan Süre Şarktan Sayılabilir mi

Ohal döneminde Malum konudan dolayi 1,5 yil açikta kaldim ve bu süre zarfinda herhangi bir ifade vs olmadan geri iade edildim Ohal süresi olmasaydi 3 ay içinde geri iade olmamiz gerekiyordu ve atama yer degistirme yönetmeligini göre de bu süre Sarktan sayiliyordu Ohalde bu üç ay açik süresini kaldirdilar ve bu sarktan sayilma ile alakali bir düzeltme olmadi bu 1.5 yillik süreyi sarktan saydirabilir miyiz

Ohal döneminde Malum konudan dolayi 1,5 yil açikta kaldim ve bu süre zarfinda herhangi bir ifade vs olmadan geri iade edildim Ohal süresi olmasaydi 3 ay içinde geri iade olmamiz gerekiyordu ve atama yer degistirme yönetmeligini göre de bu süre Sarktan sayiliyordu Ohalde bu üç ay açik süresini kaldirdilar ve bu sarktan sayilma ile alakali bir düzeltme olmadi bu 1.5 yillik süreyi sarktan saydirabilir miyiz