Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Haziran 2025 07:08
Kurumlar Arası Tayin

Merhaba ben sağlık bakanlığına bağlı fizyoterapist olarak çalışmaktayım sekizinci yılım bitti. Şu an psikoloji bölümünden de mezun oluyorum ve bu alanda çalışmak istiyorum. Kurumlar arası tayin diye bi hakkımız varmış bilgisi olan kullanan var mı?

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