Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 08:36
Eş durumu tayini
arkadaşlar kendim batida çalışıyorum nişanlım batıda kadrolu sağlıkçı sorum şu evlenince ben nişanlımın yanına doğuya gidebilir miyim

bilemedimbakşimdi
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:37
düzeltiyorum nişanlım doğuda çalışıyor ben batıda

maykıl32
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:42
gidemezsin kardeşim ben gidemedim
bilemedimbakşimdi, 1 saat önce
düzeltiyorum nişanlım doğuda çalışıyor ben batıda

bilemedimbakşimdi
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:42
özelinizi açabilir misiniz mesaj atmak istiyorum müsaitseniz
maykıl32, 1 saat önce
gidemezsin kardeşim ben gidemedim

maykıl32
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:43
Tamam
bilemedimbakşimdi, 1 saat önce
özelinizi açabilir misiniz mesaj atmak istiyorum müsaitseniz

kldrmtş
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:57
ben batıdayım eşim doğuda geçici görevler geldim

maykıl32
Aday Memur
02 Haziran 2025 09:00
özelim açık yazmadın mı
maykıl32, 1 saat önce
Tamam

bilemedimbakşimdi
Aday Memur
02 Haziran 2025 09:09
izniniz yok diye uyarı geliyor
maykıl32, 43 dk. önce
özelim açık yazmadın mı

maykıl32
Aday Memur
02 Haziran 2025 09:39
bende size yazamadım
bilemedimbakşimdi, 34 dk. önce
izniniz yok diye uyarı geliyor
Toplam 8 mesaj

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