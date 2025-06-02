Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 08:36
Polis /sağlıkçı eş durumu ataması

arkadaşlar kendim batida çalışıyorum nişanlım batıda kadrolu sağlıkçı sorum şu evlenince ben nişanlımın yanına doğuya gidebilir miyim


bilemedimbakşimdi
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:37
düzeltiyorum nişanlım doğuda çalışıyor ben batıda

maykıl32
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:42
gidemezsin kardeşim ben gidemedim
bilemedimbakşimdi, 5 saat önce
düzeltiyorum nişanlım doğuda çalışıyor ben batıda

bilemedimbakşimdi
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:42
özelinizi açabilir misiniz mesaj atmak istiyorum müsaitseniz
maykıl32, 5 saat önce
gidemezsin kardeşim ben gidemedim

maykıl32
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:43
Tamam
bilemedimbakşimdi, 5 saat önce
özelinizi açabilir misiniz mesaj atmak istiyorum müsaitseniz

kldrmtş
Aday Memur
02 Haziran 2025 08:57
ben batıdayım eşim doğuda geçici görevler geldim

maykıl32
Aday Memur
02 Haziran 2025 09:00
özelim açık yazmadın mı
maykıl32, 5 saat önce
Tamam

bilemedimbakşimdi
Aday Memur
02 Haziran 2025 09:09
izniniz yok diye uyarı geliyor
maykıl32, 5 saat önce
özelim açık yazmadın mı

maykıl32
Aday Memur
02 Haziran 2025 09:39
bende size yazamadım
bilemedimbakşimdi, 4 saat önce
izniniz yok diye uyarı geliyor

cannn32
Aday Memur
02 Haziran 2025 09:44
eşiniz ne iş yapıyor
kldrmtş, 5 saat önce
ben batıdayım eşim doğuda geçici görevler geldim

kldrmtş
Aday Memur
02 Haziran 2025 10:01
katip

Hssnrdngm
Aday Memur
02 Haziran 2025 10:57

Gidebilirsiniz. Bir kereye mahsus olmak kaydı ile polis, başka kurumda memur olan eşin yanına atanabiliyor. Diye biliyorum.


Zeynebstn
02 Haziran 2025 10:59

Evet bir kereye mahsus gidebilirsiniz biz yaptık ben ebeyım eş durumuyla eşim geldı yanıma.


Olumsuz63
Aday Memur
02 Haziran 2025 11:07

Kadrolumuydunuz eşinize yanına geldiğinde

Zeynebstn, 3 saat önce

Evet bir kereye mahsus gidebilirsiniz biz yaptık ben ebeyım eş durumuyla eşim geldı yanıma.


Zeynebstn
02 Haziran 2025 11:12

Evet kadroluydum 2018de


Olumsuz63
Aday Memur
02 Haziran 2025 11:39

Şuan kadrolu olarak çalışıyorum bende Sağlık Bakanlığında Eşim doğudan geliyor dilekçemiz değerlendirme aşamasında olumlu olma şansı var o halde

Zeynebstn, 2 saat önce

Evet kadroluydum 2018de

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