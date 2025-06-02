Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2025 10:52
Mazeret Tayini İle Atandığım Şehire Havuz Tayini Talebi

Merhaba, ben eş durumundan a şehrinden b şehrinin bir ilçesine tayin oldum ancak komisyon bana kararı 3-4 aydır inatla tebliğ etmiyor ve beni göndermiyor maalesef. Havuz tayininde ben B şehri merkez ilçesini tercih edersem ve kabul edilirse hangi karar geçerli olur ? veya red gelirse tebliğ edilmeyen mazeret tayini konusunda herhangi bir sıkıntı olur mu acaba

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