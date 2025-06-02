Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 11:41
2025 iokbs puanı

8.sınıf diğer kontenjan grubundan 466-470 arası puan alanlar kaç net ile aldı bu puanı yazabilir misiniz. 69,33 net ile 0.2 puan farkla kazanamamak normal midir acaba? (mat. fen full, türkçe 15-5, sosyal 17-3)


Yamyamav
Şef
02 Haziran 2025 23:00

Evet normal. Türkçe gibi bir ana dersten 5 yanlış fazla.

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