2025 iokbs puanı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Kurban bayramı tatili uzar mı?Tatilin gelmesini istemiyorumSeminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarSınavlarda erken bitiren öğrenciyi sınıftan çıkarabilir miyiz?İl içi yer değiştirme İptal talebi.Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?Haziran semineri online olacak2025 İsteğe Bağlı İl Dışı Atamaları
Sözlük
Son Haberler
Sulama Altyapısına 1 Milyar Avro Üzeri Dünya Bankası DesteğiYetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu YayımlandıHatay Samandağ'da Kuduz Karantinası: Sokak Köpekleri ToplanıyorÖğretmenler dikkat, e-okula girilecek olan Okul Öncesi Gelişim, Beceri Edinim Raporları kılavuzları yayımlandıBayraktar TB3 TCG Anadolu'da 100 sortiyi tamamladı
Editörün Seçimi
2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?3 Haziran Toplu Sözleşme tiyatro bile değil.En Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik Teklifi