Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 11:51
Hisseli evin Lojman puanına etkisi varmı?

Arkadaşlar eşimin üzerine 1/4 hisseli ev var bu durum lojman puanını etkiler mi?


Gökhan koçtürk
Aday Memur
02 Haziran 2025 11:58

?


zaza87
Aday Memur
02 Haziran 2025 12:15
yok devrem

Gökhan koçtürk
Aday Memur
02 Haziran 2025 12:28

eyvallah devrem

zaza87, 1 saat önce
yok devrem
Toplam 3 mesaj

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