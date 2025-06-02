POLİSİN HAKKİNİ KİM SAVUNACAK

bence x filan hikaye gibi (saman alevi gibi parlayıp sönme) geçen gün ulusal kanalda eski genel müdürün konuşması daha etkili idi.müdürlerin hakkını savunmak için çıktı bir emekli müdür.memurun hakkını usulal kanalda ( kanalın isminin hiç önemi yok) bir emekli memur abimiz savunamaz mı

bence x filan hikaye gibi (saman alevi gibi parlayıp sönme) geçen gün ulusal kanalda eski genel müdürün konuşması daha etkili idi.müdürlerin hakkını savunmak için çıktı bir emekli müdür.memurun hakkını usulal kanalda ( kanalın isminin hiç önemi yok) bir emekli memur abimiz savunamaz mı