Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 12:24
POLİSİN HAKKİNİ KİM SAVUNACAK

Malum sendikamız olmadığı için yapılacak olan 2026-2027 görüşmelerinde yapilacak maddi ve özluk haklarımizi kim isteyecek polisin ne durumda olduğunu bilmeyen yok yukarısınin umrunda değil sendika kurdurulmuyor nasıl olacak bu durumdan nasıl çıkacağız işlerine gelmeyince yukarinin bundan haberi yok diyorlar başımızdaki genel müdürler de koltugumdan olmayim diye ses etmiyor Allah polisin yardımcısı olsun


memuraday-y
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 12:37

Allah iyi insanların yardımcısı olsun desek bence o şekilde doğru olur.


aliözcan
Memur
02 Haziran 2025 12:45

X' de gündem olunacak başka çaresi yok.


uAYur ccc
Şef
02 Haziran 2025 13:14
bence x filan hikaye gibi (saman alevi gibi parlayıp sönme) geçen gün ulusal kanalda eski genel müdürün konuşması daha etkili idi.müdürlerin hakkını savunmak için çıktı bir emekli müdür.memurun hakkını usulal kanalda ( kanalın isminin hiç önemi yok) bir emekli memur abimiz savunamaz mı
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