Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 12:34
Mazarete Bağlı Eş durumu Tayini

Öncelikle merhabalar; eşim farklı bir ilde meslek öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 3. yılını doldurunca yanıma mazerete bağlı eş durumu tayini isteyecek . Fakat şöyle bir sıkıntı var benim bulunduğum ilde o branşta öğretmenlik yapabileceği bir okul yok. Bu durumda MEB nasıl bir yol izliyor , bilgisi olan varsa ve paylaşırsa çok memnun olurum.

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