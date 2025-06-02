Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2025 12:43
CİK Müdürleri, DS Müdürleri ve İcra Müdürleri rotasyon ve eşit işe eşit ücret sorunsalı

Adalet Bakanlığında çalışan tüm müdürler eşit işe eşit ücret kapsamında aynı ücreti almaktadırlar. 30/05/2025 tarihinde yapılan değişiklikle Adalet bakanlığıda görev yapan bir kısım müdürlerin rotasyona tabii olma durumu ortadan kaldırıldı. Oysa ki icra müdürleri , ds müdürleri ve cik müdürlerinin rotasyonu devam ediyor, zaten uygulanmayan bir rotasyon kaldırılırken haklı olarak rotasyon gören, meslek hayatı boyunca kendi isteği dışında onlarca farklı yerleşim yerinde görev yapan adı geçen Müdürlerin maaş konusunda bir farklılığın olması gerekir mi? Seviyeli bir değerlendirme yaptığımı düşünerek aynı şekilde seviyeli hakaret içermeyen bir şekilde yorumlarınızı bekliyorum... saygılarımla ...


kadiresref
Memur
02 Haziran 2025 13:09

Müdür değilim rotasyona tabi bir memur ile olmayan memur arasında fark olmaması haksızlıktır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çalışmayan mübaşir hakkında tutanak tutmakResmi tatilde kullanılan izni geri alabiliyor muyuzBunu nereye şikayet edebilirim Yapay Zeka Sisteminin Gelişimi ile İş Yükünü AzaltılmasıAdalet Bakanlığında neden mesai verilmiyor?CTE görevde yükselmede memur sınavı neden açamayı ihtiyaç görmedi300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikKarar Kartonları HakkındaCTE görevde yükselme Geçici görevlendirme hizmet süresine dahil mi

Sözlük

sinek avlamak 1 Espresso 1 Reelden kaçmak için sanala sığınmak 2 güne bir söz bırak 6 seni seviyorum demenin türlü halleri 4 dünya 3 gördüğüme sevindim 2 eski unutulmus bir pantolon cebinde 100tl bulmak 1 yine aylardan haziran 3 Bugün olanlar 5

Son Haberler

Erdoğan: Ormanlarımızı Korumak İçin Seferberlik BaşlattıkOtomotiv Endüstrisi İhracatta Lider Sektör OlduAJet yurt dışı ağına 3 yeni hat daha eklediMarmara'da müsilajın seyri Karadeniz'e bağlıİETT otobüsü alev alev yandı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.