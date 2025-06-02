Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2025 13:56
AFAD a yeni atandım maaşlar hakkında bilginiz var mı

Ve mesai durumları eğitim süreci ve tüm detaylar hakkında. İnşaat teknolojisi okuyup kazandım süreci bilmek istiyorum öğrenebileceğim kimse yok mu


Kanunyönetme
Aday Memur
02 Haziran 2025 14:08

Kardeşim direk memur olarak mı atandın yoksa sözleşmeli personel olarak mı atandın afada.


Kkkkkbbraaaaaaa
Aday Memur
02 Haziran 2025 14:52

3+1 abi sözleşmeli personel galiba


bilgisayartekniker
Memur
02 Haziran 2025 16:29

hocam unvan nedir arama kurtarma teknikerimi

Toplam 3 mesaj

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