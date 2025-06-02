Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Haziran 2025 13:59
İller Arası Tayin

2023 Haziran'da tayin istedim çıktı ama gitmedim 2025 Haziran'da tekrar tayin isteyebilir miyim bilgisi olan varmi


hemsirharun
Memur
02 Haziran 2025 14:33

Hayir . Cezanızı 2 yıl . 2026 ocak isteyebilirsiniz


Kamupersoneli42
Aday Memur
02 Haziran 2025 15:43

Sistem tercih yapmana izin verirse var demektir.

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