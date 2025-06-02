Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2025 14:17
Son tv'de çıkan promosyon haberi gerçek midir?

Son Tv haber sitesinde adalet bakanlığı promosyonları ile ilgili bir haber çıkmış. Gerçek olabilir mi? Teklifler habere göre şöyle,

"Personel maaşlarının yatırılacağı bankalardan çarpıcı teklifler geldi. İşte teklif veren bankalar ve sundukları promosyonlar:

ING Bank A.Ş. 4 yıl için 230.000 TL

Denizbank A.Ş., 4 yıllık süre için 260 bin lira

Türkiye Vakıflar Bankası TAO, 5 yıl için 190 bin lira

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 4 yıl için 170 bin lira

Akbank T.A.Ş. 3 yıl için 220 bin lira

HSBC Bank A.Ş., 4 yıl için 270 bin lira

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 4 yıl için 230 bin lira

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 5 yıl için 400 bin lira

QNB Bank A.Ş., 10 yıl için 300 bin lira artı 500 bin lira yüzde sıfır faizli 36 ay vadeli araç kredisi

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., 10 yıl vadeli teklifinde noter huzurunda yapılacak çekilişle 10 bin kişiye 2025 model Fiat Egea, diğer personele ise 600 bin lira verileceğini açıkladı. Aynı banka, 3 yıllık alternatif teklifinde ise 200 bin lira artı 200 bin lira yüzde 0.49 faizli ihtiyaç kredisi imkânı sundu."


Devir Kötü
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 14:43

Yalan, 10 yıllık imzalanamıyor, en fazla 5 yıl imzalanabilir. (Editör Kayıhan paylaşmıştı)


maske505
Aday Memur
02 Haziran 2025 14:45

Yalan da olsa güzel be :D

Devir Kötü, 2 saat önce

Yalan, 10 yıllık imzalanamıyor, en fazla 5 yıl imzalanabilir. (Editör Kayıhan paylaşmıştı)


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
02 Haziran 2025 15:36

Vakıfbank ve Ziraat'e bak, dalga geçer gibi teklif vermişler.


slm08
Genel Müdür
02 Haziran 2025 15:37

bu şartlarda mesela olabilir ama belli ki sallama haber yoksa tekliflere bakınca çok uçuk kaçık şeyler değil olması gereken herkesin işine yarayacak şeyler malum banka hariç


edirne2222
Memur
02 Haziran 2025 15:42

2022 yılında çıkan yasada en yüksek üç yıllık olacak şekilde dendi üç yılı kimse geçemez

Devir Kötü, 2 saat önce

Yalan, 10 yıllık imzalanamıyor, en fazla 5 yıl imzalanabilir. (Editör Kayıhan paylaşmıştı)


checkvizor
Şef
02 Haziran 2025 15:42

Garanti 600 bin yaparsa anlaşalım. Altında kalan hepsi personelin zararına kesinlikle.


kenandere
Aday Memur
02 Haziran 2025 15:56

iyi motivasyon oldu herkese bu gazla eylüle kadar devam :)


Ahmetadalet33
Aday Memur
02 Haziran 2025 15:58

eğer doğruysa bu haber Vakıf yine en düşük vermiş bir defa da şaşırtsa bizleri artık üç bankanın teklifi iyimiş . kaynak var mı haber doğru mu


Frtdrs
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:01

bu tabloya göre en iyi teklif akbankın


MemurBey1988
Memur
02 Haziran 2025 16:03

SON TV neden ihtilaflı bir haber girsin ki? Muhakkak ki doğrudur. Çok daha kritik ve gizlilik derecesi yüksek bilgilere bile ulaşıyor adamlar.

Hayırlısı olsun.

Tek diyeceğim, bir önceki promosyon döneminde de burada "karalar bağlayan" pesimist ve umutsuz bir grup vardı. Onların beklentisinin çok çok yukarısı verildi. Umarım yine aynısı olacaktır.


kadiresref
Memur
02 Haziran 2025 16:08

Ağam eğlenir bizimle


slm08
Genel Müdür
02 Haziran 2025 16:14

arkadaşlar yalnız gömdük falan da bence olabilir bu rakamlar neden bu kadar rakamı rakamına haber girilsin ki ortada bişey yoksa eğer


E.Kayı Han
Editor
02 Haziran 2025 16:15

Bunun aynısını emniyet için de paylaştılar. Asparagas.


Ahmetadalet33
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:17

En iyi qnbc bankası sonra garanti bankası , finansbankta iyi artık banka değişmeli düşük veriyor şuan ki banka


maske505
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:19

Olsun ya yalan malan. en azından belki 2 dakikalığına bizim inandığımız gibi belki bakanlıkta inanır da personelin beklentisiyle ilgili fikir sahibi olabilir. esasında çok da mantıksız rakamlar değil. başka bankalarda esaslı bir giriş yapabilse keşke şu ihaleye.

E.Kayı Han, 46 dk. önce

Bunun aynısını emniyet için de paylaştılar. Asparagas.


ilahiadalet
Şef
02 Haziran 2025 16:20

vakıf 1000 tl verse de kazanır


Frtdrs
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:30

promosyonu yıllık olarak düşünürsek, bide enflasyonuda içine katarsak en mantıklısı akbank görünüyor


cybernetic
Şef
02 Haziran 2025 16:33

İnanmak istiyorum :) ama işi 10 yıl mevzusu patlatıyor. Mevzuat max 5 yıl diyor


KPSScocuk
Şef
02 Haziran 2025 16:44

Bulunduğum ilçe de (mem) 2300 kişiye banka promosyonu 84250 başka bir ilçede 160 kişiye (mem) yine 89200 banka promosyonuna anlaştılar ayrıca bankanın faizsiz kredi imkanları da anlaşmalara ekleniyor yani burdaki rakamlar uçuk değil olması gereken rakamlar

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