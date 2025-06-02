Son tv'de çıkan promosyon haberi gerçek midir?

SON TV neden ihtilaflı bir haber girsin ki? Muhakkak ki doğrudur. Çok daha kritik ve gizlilik derecesi yüksek bilgilere bile ulaşıyor adamlar.

Hayırlısı olsun.

Tek diyeceğim, bir önceki promosyon döneminde de burada "karalar bağlayan" pesimist ve umutsuz bir grup vardı. Onların beklentisinin çok çok yukarısı verildi. Umarım yine aynısı olacaktır.