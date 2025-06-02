Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2025 14:37
Terör parası

Jandarma da terör parası artık yokmuş böyle birsey var mı ?

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