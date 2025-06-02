Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Haziran 2025 14:53
3 Haziran
Tahmini kaç gelir ?

alperen2300
Aday Memur
02 Haziran 2025 14:53
0.31

reddblackk
Aday Memur
02 Haziran 2025 14:56
2.00-2.10

abbas.geribas
Aday Memur
02 Haziran 2025 14:59
Doğru bilene Ülker çikolatalı gofret. :)

deniz_marqez
Şef
02 Haziran 2025 15:08

2.27


orman05
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 15:29
2,37

debug
Genel Müdür
02 Haziran 2025 15:35

%1,42


falancaolsun
Memur
02 Haziran 2025 15:38
%2.34

egop0
Memur
02 Haziran 2025 15:42

2,39


Frtdrs
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:02

2,47


Patrice Lumumba
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:28

1 gelir


Vardır bir hayır
Şef
02 Haziran 2025 16:29

2.15


iras
Genel Müdür
02 Haziran 2025 16:29

1,79


kitkanun
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 16:44

2.18


Mert4423
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:54

istanbul 2 .84 cikti buyuk ihtimalle 2 nin uzerinde olcak


Mert4423
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:56

yuzde 16 alir memur bu senaryoda

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