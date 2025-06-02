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Editörler : Lanet


02 Haziran 2025 15:10
Sağlık kurulu raporu olumsuz çıktı başka hastaneden alabilir miyim?

Memur / itfaiye eri olur onaylı saglik kurulu raporum belimde fitik oldugu icin onaylanmadi baska hastaneden alabilir miyim yoksa itiraz etmekten başka çarem yok mu?

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