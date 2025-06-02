UZMAN ÖĞRETMENLİK-BAŞÖĞRETMENLİK KILAVUZU NEDEN YAYINLANMIYOR. SENDİKALAR NE YAPIYOR

2025 Nisan sonunda yayınlanması gerekirken Başöğretmenlik Uzman öğretmenlik 2025 Mayıs- Ağustos kılavuzu yayınlanmadı.

Bu süre zarfında;

1-2004 Eylül veya 2005 Şubat atamasında atanmış ve askerlik görev süresi hizmetten sayılmadığı için birkaç ay veya günle uzman veya başöğretmen olamayan öğretmenlerden birinin yazdığı ve sosyal medyaya da yansıyan CİMER sorusuna CİMER?den 1 Mayıs itibariyle başvuru şartlarını taşıyanlar için Nisan ayı sonuna kadar kılavuzun yayınlanacağı açıklandı. Ancak kılavuz yayınlanmadı.

2-2025 Nisan ayı Kurum İdari toplantısında ?? 2025 Nisan-Ağustos ve 2025- Eylül-Aralık olmak üzere 2 dönemde kariyer basamakları sürecinin işletilmesi kararlaştırıldı. Ancak kılavuz yayınlanmadı.

3-Eğitim Gücü Sendikasından üyelerine geldiği iddia edilen mesajlarda ise kılavuzun 21/23 Mayısta yayınlanacağı haberleri geldi. Ancak kılavuz yayınlanmadı.

4-En son Türk Eğitim Sen Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı?na kılavuzun bir an önce yayınlanması için talepte bulundu. Ancak kılavuz yayınlanmadı.

5-Bu konuda hiçbir basın açıklaması olmadığı için süreçle ilgili bilgi alamayan öğretmenlerin Öğretmenlerin CİMER üzerinden yaptıkları talebe ??2025 yılı içerisinde yayımlanacak olan ve halen hazırlık çalışmaları devam eden öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin kılavuzda yer alacak takvim doğrultusunda şartları taşımanız halinde uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunabilirsiniz. Bilgilerinize.?? cevapları geldi. Mayıs ayı sonu itibariyle kılavuz yayınlanmadı.