Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 15:18
UZMAN ÖĞRETMENLİK-BAŞÖĞRETMENLİK KILAVUZU NEDEN YAYINLANMIYOR. SENDİKALAR NE YAPIYOR

Nisan ayının sonunda yayınlanması beklenen kılavuz yayınlanmadı. 1 ay geçi. Yine yayınlanmadı. Sendikalardan açıklama yok. bakanlıktan açıklama yok. Şuan hak kaybına uğradık. Sendikayı arıyoruz aynı lafı söyleyip duruyorlar. Bakanlıktan haber bekliyoruz. Sanki bakanlık başka ülkede...Herkes öğretmen ile dalga geçiyor. Uzman öğretmenlik- Başöğretmenlik Aralık ayında alanlar kurtardı. Sonrakiler yine mağdur oldu. Bu sendikalar ne zaman öğretmenin yanında duracak.


tarsus13
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:20

Alanlar aldı bizler de 12 günle kaçırdık şimdi bekliyoruz


Pratik Hoca
Şef
02 Haziran 2025 16:20

2025 Nisan sonunda yayınlanması gerekirken Başöğretmenlik Uzman öğretmenlik 2025 Mayıs- Ağustos kılavuzu yayınlanmadı.

Bu süre zarfında;

1-2004 Eylül veya 2005 Şubat atamasında atanmış ve askerlik görev süresi hizmetten sayılmadığı için birkaç ay veya günle uzman veya başöğretmen olamayan öğretmenlerden birinin yazdığı ve sosyal medyaya da yansıyan CİMER sorusuna CİMER?den 1 Mayıs itibariyle başvuru şartlarını taşıyanlar için Nisan ayı sonuna kadar kılavuzun yayınlanacağı açıklandı. Ancak kılavuz yayınlanmadı.

2-2025 Nisan ayı Kurum İdari toplantısında ?? 2025 Nisan-Ağustos ve 2025- Eylül-Aralık olmak üzere 2 dönemde kariyer basamakları sürecinin işletilmesi kararlaştırıldı. Ancak kılavuz yayınlanmadı.

3-Eğitim Gücü Sendikasından üyelerine geldiği iddia edilen mesajlarda ise kılavuzun 21/23 Mayısta yayınlanacağı haberleri geldi. Ancak kılavuz yayınlanmadı.

4-En son Türk Eğitim Sen Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı?na kılavuzun bir an önce yayınlanması için talepte bulundu. Ancak kılavuz yayınlanmadı.

5-Bu konuda hiçbir basın açıklaması olmadığı için süreçle ilgili bilgi alamayan öğretmenlerin Öğretmenlerin CİMER üzerinden yaptıkları talebe ??2025 yılı içerisinde yayımlanacak olan ve halen hazırlık çalışmaları devam eden öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin kılavuzda yer alacak takvim doğrultusunda şartları taşımanız halinde uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunabilirsiniz. Bilgilerinize.?? cevapları geldi. Mayıs ayı sonu itibariyle kılavuz yayınlanmadı.

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