Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 15:57
Seminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlar

Seminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlar


kümbet282
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:00
yok

kacarsu
Şef
02 Haziran 2025 16:04
Hiç sanmıyorum

BuAşkFazlaSana
Şef
02 Haziran 2025 16:54

Bir kaç sendika başvurmuş. Büyük ihtimalle online olacak.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tatilin gelmesini istemiyorumİlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl içi yer değiştirme İptal talebi.Kurban bayramı tatili uzar mı?Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?Zümre başkanlığı modülüBilişim teknolojisi il dışı yardımlaşmayıllık izin belgesi2025 İsteğe Bağlı İl Dışı Atamaları

Sözlük

aşk 9 Calla lily 15 iki haftada bir banyo yapan insan modeli 2 eski unutulmus bir pantolon cebinde 100tl bulmak 1 her entry yi beğenen yazar 6 sakız çiğnemek 3 Puslu Ayna 7 İnsan insanın acısını alır 1 Bugün olanlar 7 Kulaklığı takmak için telefonun şarjının dolmasını beklemek 4

Son Haberler

Meslek Liseleri Savunma Sanayisiyle Güçlerini Birleştiriyor!Altının kilogram fiyatı 4 milyon 236 bin liraya yükseldiİBB'ye yönelik 5 dalga operasyonda gözaltı sayısı 38'e yükseldiTürkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdiKamu İşçileri Teklif Bekliyor: 3 Ay Geçti, Hükümet Hala Sessiz!

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.