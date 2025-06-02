Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 16:05
Ek derss ne zaman

Ek dersler bayram öncesi yatacakmı her sitede farklı bilgi var bugun kbs ye girilmis olması ne demek bugun sonmus girilmesi icin sanırım sonra sürec nasıl olur 3 gun yeterli bir süre degilmi acaba


kümbet282
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:08
Yeterli
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