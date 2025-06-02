Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Haziran 2025 16:29
Adalet Bakanlığında Banka Promosyonu 400.000 TL teklif geldi

Adalet Bakanlığında Banka Promosyonu 400.000 TL teklif geldi Kaynak Linki = https://www.memursite.com/2025/06/adalet-bakanlgnda-banka-promosyonu.html

teklifler içinde araba bile varmış.


maske505
Aday Memur
02 Haziran 2025 16:34

adalet bakanlığı forumunda bununla ilgili konu var. yalan haber muhtemelen


fakir.adam
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 16:41

vakıf yada ziraatle anlaşılır kesin. en az teklifi veren düdüğü çalar.


kitkanun
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 16:43

kamu kurumlarından uzak dursunlar da


satac123
Daire Başkanı
02 Haziran 2025 16:43

10 yıllık anlaşma nedir ya?

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