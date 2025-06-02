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Editörler : Lanet


02 Haziran 2025 16:49
Hayat Finans'tan anında 250 TL, toplam 25.000 TL nakit kampanyası!

Hayat Finans Ödül Kampanyası

1- Telefonun modeline uygun olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden Hayat Finans uygulamasını indir.

Apple IOS:

https://apps.apple.com/tr/app/hayat-finans/id6466091250?l=tr

Google Play - Android:

"Hayat Finans" yazın ve indirin.

2- Uygulamaya giriş yap ve ?Müşteri Ol? seçeneğine tıkla. Yeni çipli kimlik kartının yanında olmalı!

? 3-Bireysel seçeneğini seç ve açılan ekranda aşağıda mavi ile işaretli alana YU2084047

kodunu gir.

4- Gerekli bilgileri doldur, işte bu kadar kolay, 250 TL anında hesabında!

5-Artık ana sayfada yer alan ?Arkadaşını Getir? alanına tıklayarak kendi kodunu oluşturabilirsin! Her getirdiğin müşteri için 250 TL koşulsuz ve şartsız 25.000 TL?ye kadar nakit kazanmaya başla!

Hadi, yukarıdaki kod ile müşteri olduktan sonra kendi kodunu arkadaşlarınla paylaş, anında kazanmaya başla!


Finansaldanisman
02 Haziran 2025 16:58

Kampanya için son gün 17 Haziran 2025!

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