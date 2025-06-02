İl ici 1 yıl olsun

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Tatilin gelmesini istemiyorumİlk Atandığı Yerde Çakılı Kalanların Yer Değiştirememe ProblemiÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Kurban bayramı tatili uzar mı?Seminerin online olacağına dair bir söylenti var sizlerin bir duyumu var mı bu konuda arkadaşlarİl içi yer değiştirme İptal talebi.Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?Zümre başkanlığı modülüBilişim teknolojisi il dışı yardımlaşma2025 İsteğe Bağlı İl Dışı Atamaları
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.