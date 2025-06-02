Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 17:13
İl ici 1 yıl olsun

Şaka tabi.il .. 2 yil olsun,3 yıl çok. Eskiden 2 idi bu.

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