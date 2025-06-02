Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Haziran 2025 17:19
İller Arası Tayin Sonrası Alt Bölge Tayini

Geçen yıl iller arası tayin oldum 2 yıl iller arası tayine başvuramıyorum peki alt bölge tayini verebilir miyim bilgisi olan var mı

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