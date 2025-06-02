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Editörler : Lanet


02 Haziran 2025 18:09
Mayıs/2025 ayı enflasyon oranı ve enflasyon farkı tahmini?

2025/Mayıs'ta enflasyon farkı %1,75-%2,00 oranında çıkacağını tahmin ediyorum.

Sizler de tahmininizi yazar mısınız?


Sakaryalı540
Memur
02 Haziran 2025 18:18

Benim tahminim 1.35 ile 1. 50 arasında olacak SS alın kenarda bekleyin :)


1egeli
Aday Memur
02 Haziran 2025 18:20

Bugünkü haberlerde, meyve ve sebze fiyatlarının düşüşte olduğunu yazmış.

Sakaryalı540, 2 saat önce

Benim tahminim 1.35 ile 1. 50 arasında olacak SS alın kenarda bekleyin :)

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mevduat faiziMayıs/2025 ayı enflasyon oranı ve enflasyon farkı tahmini?

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