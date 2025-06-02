Merhaba, birşey sormak istiyorum. İçimizden bu konu hakkında bilgiye sahip birileri vardır diye düşünüyorum. İstanbuldan tayinciyiz. Burada ki ev kendimizin, gittiğimiz il için lojman başvuru yapacağız. Muhtemel lojman puanı 82. Bugün başvurular açılmış sanırım. Merak ettiğim konu başvuru yaptıktan sonra max bekleme süremiz ne kadar olur acaba ? şimdiye kadar herhangi bir lojmanda da oturmadık. İlk olacak. Bilgileriniz benim için önemli, şimdiden çok teşekkür ederim

Merhaba, birşey sormak istiyorum. İçimizden bu konu hakkında bilgiye sahip birileri vardır diye düşünüyorum. İstanbuldan tayinciyiz. Burada ki ev kendimizin, gittiğimiz il için lojman başvuru yapacağız. Muhtemel lojman puanı 82. Bugün başvurular açılmış sanırım. Merak ettiğim konu başvuru yaptıktan sonra max bekleme süremiz ne kadar olur acaba ? şimdiye kadar herhangi bir lojmanda da oturmadık. İlk olacak. Bilgileriniz benim için önemli, şimdiden çok teşekkür ederim