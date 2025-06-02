Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 18:38
Lojman
Merhaba, birşey sormak istiyorum. İçimizden bu konu hakkında bilgiye sahip birileri vardır diye düşünüyorum. İstanbuldan tayinciyiz. Burada ki ev kendimizin, gittiğimiz il için lojman başvuru yapacağız. Muhtemel lojman puanı 82. Bugün başvurular açılmış sanırım. Merak ettiğim konu başvuru yaptıktan sonra max bekleme süremiz ne kadar olur acaba ? şimdiye kadar herhangi bir lojmanda da oturmadık. İlk olacak. Bilgileriniz benim için önemli, şimdiden çok teşekkür ederim

Mt2601
02 Haziran 2025 18:44
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EGE773444
Aday Memur
02 Haziran 2025 18:49
o gittigin ile ve oradaki lojman siralamana gore degisir bosalacak lojman coksa ve sende siralamada yukaridaysan hemen cikar bulundugum ilde lojmanlar bosaldikca 15 gunde 1 dagitim oluyor 2 yil once bana 74 puanla temmuz basi lojman cikmisti

gulyabani.10
Aday Memur
02 Haziran 2025 19:30
o kadar erken belli oluyor mu gerçekten
EGE773444, 1 saat önce
o gittigin ile ve oradaki lojman siralamana gore degisir bosalacak lojman coksa ve sende siralamada yukaridaysan hemen cikar bulundugum ilde lojmanlar bosaldikca 15 gunde 1 dagitim oluyor 2 yil once bana 74 puanla temmuz basi lojman cikmisti
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