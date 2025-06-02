Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 18:40
Kvkk dan işlem görüpte emsal kararı olan varmı
Bir baskasina hiç bir menfaat olmadan iletişim bilgisi atmıştım iletişim bilgisini attığım kişiyle alakali hiç bir olumsuz durum olmadı ancak attığım kişi başka bir suça karışmış telefonunu inceledikleri de benim başka bir kişinin iletişim bilgisini attığımı görünce emniyet görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açtı bununla ilgili emsal kararı olan varmı adli olarak direk memur olduğum için görevi kötüye kullanmaktan mi yoksa kvkk 136 dan mi cezai işlem verirler bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?

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