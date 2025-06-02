Horlama şikayetiyle gittiğim hastanede ağır derecede Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA). AHİ- 39,1 olduğumu öğrendim. 1 yıl sonrasına Cpap titrasyonu randevusu verdiler ama o kadar beklemek istemiyorum. Süreç ile ilgili fikrim yok bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok mutlu olurum.

Horlama şikayetiyle gittiğim hastanede ağır derecede Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA). AHİ- 39,1 olduğumu öğrendim. 1 yıl sonrasına Cpap titrasyonu randevusu verdiler ama o kadar beklemek istemiyorum. Süreç ile ilgili fikrim yok bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok mutlu olurum.