Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 18:47
Uyku Apnesi
Horlama şikayetiyle gittiğim hastanede ağır derecede Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA). AHİ- 39,1 olduğumu öğrendim. 1 yıl sonrasına Cpap titrasyonu randevusu verdiler ama o kadar beklemek istemiyorum. Süreç ile ilgili fikrim yok bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok mutlu olurum.

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