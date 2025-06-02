Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2025 19:38
malatya
merhaba Malatya hakkında bilgi alabilir miyim lojman durumu nedir nerelerden ev tutulur yardımcı olursanız sevinirim

Elaceren44
02 Haziran 2025 19:39

Malatya ya mı çıktı tayininiz


Yılmaz8765
Aday Memur
02 Haziran 2025 19:40
evet
Elaceren44, 25 dk. önce

Malatya ya mı çıktı tayininiz


Elaceren44
02 Haziran 2025 19:43

Ne zamn başlacaksınız


Elaceren44
02 Haziran 2025 19:54

Lojman durumu derken binayı soruyorsanız yeni yapılan birkaç daire var fahri kayahan ,güngör iyidir


Yılmaz8765
Aday Memur
02 Haziran 2025 20:02
yeni dağıtıma çıkacak lojman var mı öyle bir şey dediler kaç bina var dağıtıma çıkacak bilginiz var mi
Elaceren44, 10 dk. önce

Lojman durumu derken binayı soruyorsanız yeni yapılan birkaç daire var fahri kayahan ,güngör iyidir

Toplam 5 mesaj

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