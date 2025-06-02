Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Haziran 2025 19:40
sınavlarda erken bitiren öğrenciyi sınıftan çıkarabilir miyiz ?

merhaba, konu hakkında prosedür olarak net bilgisi olan varsa yazabilir mi arkadaşlar?


ta345
Şef
02 Haziran 2025 19:42

yazmayı unuttum soru ortaöğretim (lise) kademesi içindir.


westboy
Şube Müdürü
02 Haziran 2025 20:01

Ortaöğretim de olsa İlköğretim de olsa sınav bitimine kadar öğrenci sınıftan çıkarılmaz. Çıkan öğrencinin başına teneffüs ziline kadar bir iş gelirse mesul olursun. Yönetmelikte bu durum açık açık yazmıyor ancak maalesef bir arkadaşın başına geldi ve sürece birebir şahit olduk. Teneffüs zili çalmadan çocuklar top oynamaya başlıyor. Topları dışarı kaçıyor. Biri almaya çalışırken duvar üzerindeki demirlere kolunu taktırıyor. Çocuk yaralanıyor. Bahçe nöbetçisi arkadaş ben dersteydim deyip yırttı. Sınavdan erken çıkmasına izin veren arkadaşın çok başı ağrıdı. Dersin bitiş saatine kadar öğrenciden ders öğretmeni sorumludur şeklinde karar verilmişti.

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