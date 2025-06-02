Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Haziran 2025 20:01
Boşanma Bildirimi Zorunlu mu?

boşandığımızda personel biriminine bi evrak vs bişey vermek zorundamıyız bildirmek zorundamıyız

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