Boşanma Bildirimi Zorunlu mu?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Avazı çıktığı kadar susmak 2 puslu.a.y.n.a 3 Bugün olanlar 6 sex on the beach 1 puslucu hareket engellenemez 2 Türkiye Bir Kitap Olsa İsmi Ne olur Du? 5 sözlükte tek başına canı sıkılmak 1 herkesin sevdiği senin sevmediğin şeyler 10 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 Zihinsel engelli gençle evlendirilen kızın intihar etmesi 1
Son Haberler
Otomobil takla attı: Öğretmen öldü, eşi, çocuğu ve annesi yaralandıEdremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklamaRektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağımRusya, Ukrayna'dan 4 bölgenin kendisine verilmesini talep ettiBakanlığın yeni nesil sinema kanalı 'SİNE' YouTube'da yayına başladı
Editörün Seçimi
Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.