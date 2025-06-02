Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 20:19
Bursa atama ve lojman durumu

Herkese merhaba..Bursa'ya tayinimiz çıktı lojman durumu hakkında yardımcı olabilir misiniz ? Nerede lojman var kaç dairelik


Brse
Şef
02 Haziran 2025 21:23

Arkadasım orda. Allah yardımcın olsun. Şehir yoğun .referansın yoksa , karakol ekipler trafik çok yogunmuş. Telsiz susmaz diyor arkadaş.ek görev bitmezmiş .kiralar 30 bin den başlıyormus. Lojmanlar yıkılmış. Az lojman olduğu için herkese çıkmazmiş. Arkadaş da gecemedi .kirada. kiralar bu yaz 30 binden başlar diyor arkadaş. Kendisi Çanakkale'ye tayin istedi vermediler. Bursa dan memnun değildi. Tavsiye etmiyor kimseye . Allah yardımcın olsun. İstnabul dan farki yok diyor arkadaş .

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