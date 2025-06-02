Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Haziran 2025 20:19
Bursa atama

Herkese merhaba..Bursa'ya tayinimiz çıktı lojman durumu hakkında yardımcı olabilir misiniz ? Nerede lojman var kaç dairelik


Brse
Şef
02 Haziran 2025 21:23

Arkadasım orda. Allah yardımcın olsun. Şehir yoğun .referansın yoksa , karakol ekipler trafik çok yogunmuş. Telsiz susmaz diyor arkadaş.ek görev bitmezmiş .kiralar 30 bin den başlıyormus. Lojmanlar yıkılmış. Az lojman olduğu için herkese çıkmazmiş. Arkadaş da gecemedi .kirada. kiralar bu yaz 30 binden başlar diyor arkadaş. Kendisi Çanakkale'ye tayin istedi vermediler. Bursa dan memnun değildi. Tavsiye etmiyor kimseye . Allah yardımcın olsun. İstnabul dan farki yok diyor arkadaş .


Dnzzhan
Aday Memur
02 Haziran 2025 23:13

Merhaba, hayırlı ve geçmiş olsun :) Bursa'da lojman yok denecek kadar az. Öyle bi beklentiniz olmasın. Mümkünse ilçelere gidin derim. Merkez çekilmiyor artık. Pahalı, yoğun, ek görevin çokça olduğu bir şehir. Her türlü imkan var şehirde elbette ama bir o kadarda problemi var..


adaacakir
Aday Memur
03 Haziran 2025 00:55

@Brse Arkadaş sürekli Bursayı kötülüyor. Ne zaman Bursa ile ilgili konu açılsa yazıp kötüler


Brse
Şef
03 Haziran 2025 01:34

Arkadaş orda kardeş . Çocukluk arkadaşım

Konuşuyoruz.o söylüyor ondan dedim. Bursa dan memnun değil

adaacakir, 9 saat önce

@Brse Arkadaş sürekli Bursayı kötülüyor. Ne zaman Bursa ile ilgili konu açılsa yazıp kötüler


adaacakir
Aday Memur
03 Haziran 2025 02:03

Bizimde tanıdıklarımız var hiç sizin dediklerinizi söylemiyorlar nedense. Çok ilginç

Brse, 8 saat önce

Arkadaş orda kardeş . Çocukluk arkadaşım

Konuşuyoruz.o söylüyor ondan dedim. Bursa dan memnun değil

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