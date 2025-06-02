Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


02 Haziran 2025 21:00
An itibarıyla ruh halim...

Panda

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuGibisinAşırma olan kelime türetmece oyunuİnsana dairBugünkü DurumumHaybeden KaralamalarSessizSon iki harften kelime bulma oyunubir kaç günlüğüne ankaraya gideceğim

Sözlük

ağrı dağı 1 Sena Düzgün 2 sinek avlamak 1 gassal 1 tadelle 4 bingöl karlıova yedisu 1 kız çocuğunun erkek çocuğundan değersiz görülmesi 1 crops35 5 Gibiyim 7 günaydın sözlük 3

Son Haberler

Otomobil takla attı: Öğretmen öldü, eşi, çocuğu ve annesi yaralandıEdremit Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklamaRektör Özkan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağımRusya, Ukrayna'dan 4 bölgenin kendisine verilmesini talep ettiBakanlığın yeni nesil sinema kanalı 'SİNE' YouTube'da yayına başladı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.