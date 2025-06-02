Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2025 21:29
Cezaevinde ilaç dağıtımı soruşturma

Arkadaşlar bizim cezaevinde bir mahkum birçok ilaç içerek acile götürüldü. Tutanaklar falan tutuldu ne ilacı içtiği sorulunca takipli bir ilaç söyledi bu ilaçları da her vardiyadan ilaç dağıtım görevlisi dağıtıyor. Müdür soruşturma açmış ilaç dağıtanlara. adam içerde biriktirmiş içmiş. nasıl bir ifade vereyim sizce. Bizim cezaevinde sağlıkçılar ilaç dağıtmıyor. gündüz nöbetleri hep vardiyadan bir personel kendi dağıtıyor.


wax meber
Şef
02 Haziran 2025 22:07

İlaçları sizin önünüzde içmiyorlar mı verip geçiyor musunuz?


frontliner
Aday Memur
02 Haziran 2025 22:26

Mazgaldan veriyoruz ağızlarına atıyolar ama ondan sonra artık çıkarıyolar mı napıyolar orasını bilmiyorum

wax meber, 42 dk. önce

İlaçları sizin önünüzde içmiyorlar mı verip geçiyor musunuz?


MWWY
Daire Başkanı
02 Haziran 2025 22:44
İfade şöyle olacak Mevzuat gereğince ilaç dağıtımından sorumlu olanlar kurum idaresince ismen görevlendirilmediği için güvenlik ve gözetim servisinde görevlisi olarak ilaç dağıtım işine vekalet ettiğim süre içerisinde reçete edilen ilaçları dağıtım planındaki kişilere huzurda içirerek ağız ve boğaz kontrolü yaptım içtiklerine emin oldum bu konuda idarece verilen talimatlara uydum başka diyeceğim yoktur
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