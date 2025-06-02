Cezaevinde ilaç dağıtımı soruşturma

İfade şöyle olacak Mevzuat gereğince ilaç dağıtımından sorumlu olanlar kurum idaresince ismen görevlendirilmediği için güvenlik ve gözetim servisinde görevlisi olarak ilaç dağıtım işine vekalet ettiğim süre içerisinde reçete edilen ilaçları dağıtım planındaki kişilere huzurda içirerek ağız ve boğaz kontrolü yaptım içtiklerine emin oldum bu konuda idarece verilen talimatlara uydum başka diyeceğim yoktur

İfade şöyle olacak Mevzuat gereğince ilaç dağıtımından sorumlu olanlar kurum idaresince ismen görevlendirilmediği için güvenlik ve gözetim servisinde görevlisi olarak ilaç dağıtım işine vekalet ettiğim süre içerisinde reçete edilen ilaçları dağıtım planındaki kişilere huzurda içirerek ağız ve boğaz kontrolü yaptım içtiklerine emin oldum bu konuda idarece verilen talimatlara uydum başka diyeceğim yoktur